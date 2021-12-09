Глава Косово дала три обещания на саммите Байдена «за демократию»
Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 9 октября выступила на «Саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед собравшимися, Османи дала три обещания.
Во-первых, Косово будет укреплять верховенство права посредством реализации Национальной стратегии по верховенству закона и веттинга (проверки прошлого судей и прокуроров), а также конфискации незаконно нажитого имущества, запрета на финансирование политических партий иностранными правительствами и на использование инструментов слежки от ненадежных производителей.
Во-вторых, Косово будет усиливать роль женщин в обществе и реализовывать Стамбульскую конвенцию о защите прав женщин.
В-третьих, Османи пообещала учредить президентский совет по демократии и правам человека.