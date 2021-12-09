Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 9 октября выступила на «Саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед собравшимися, Османи дала три обещания.

Во-первых, Косово будет укреплять верховенство права посредством реализации Национальной стратегии по верховенству закона и веттинга (проверки прошлого судей и прокуроров), а также конфискации незаконно нажитого имущества, запрета на финансирование политических партий иностранными правительствами и на использование инструментов слежки от ненадежных производителей.

Во-вторых, Косово будет усиливать роль женщин в обществе и реализовывать Стамбульскую конвенцию о защите прав женщин.

В-третьих, Османи пообещала учредить президентский совет по демократии и правам человека.