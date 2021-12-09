Вашингтон, , 19:01 — REGNUM США осведомлены об экономическом положении афганцев, но активы этой страны не будут разморожены до тех пор, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнят требования Вашингтона, заявил спецпредставитель США в Афганистане Томас Уэст.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы осведомлены о положении в Афганистане; но до тех пор, пока «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнит наши требования, арестованные активы не будут разморожены, и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет признан», — приводит его заявление региональный офис информационного агентства «Тасним».

Спецпредставитель США добавил, что Вашингтон и его союзники всё ещё не уверены в том, что новое руководство Афганистана действительно будет уважать права женщин.

Недавно Вики Акен, директор Международного комитета Красного Креста в Афганистане, заявила: «Международные санкции, банковские ограничения и отказ международного сообщества признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — всё это факторы, препятствующие работе нашей организации».

«Запад сознательно разжигает экономический кризис в Афганистане и хочет поставить Афганистан в тяжёлое экономическое положение, — заявил Сухейль Шахин, назначенный представителем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ООН. — В стране гуманитарный кризис. Нам предстоит тяжёлая зима, и мы надеемся, что финансовая и гуманитарная помощь дойдёт до Афганистана, потому что люди находятся в очень тяжёлом положении».

Гэри Райс, пресс-секретарь Международного валютного фонда, заявил: «Пока международное сообщество не станет ясно высказываться по поводу признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его отношения с Афганистаном останутся приостановленными».

Выражая озабоченность экономической ситуацией в Афганистане, он призвал международное сообщество незамедлительно принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

Введение санкций в отношении Афганистана поставило народ в тяжелое экономическое положение, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что выполнили все условия международного сообщества.