Тегеран, , 19:00 — REGNUM На газоперерабатывающем заводе «Парсиан», расположенном в южной части Ирана, взорвалась труба с газовым конденсатом, сообщает 9 декабря иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Взрыв газа Fiveflower

Завод «Парсиан» расположен на территории иранской провинции Фарс.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за экскаватора, который ударил своим ковшом по трубе для транспортировки газового конденсата.

Поврежденная труба была перекрыта спасательными службами. Жертв удалось избежать.

Читайте ранее в этом сюжете: На складе химикатов в Бразилии произошел взрыв