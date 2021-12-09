Тегеран, 9 декабря 2021, 19:00 — REGNUM На газоперерабатывающем заводе «Парсиан», расположенном в южной части Ирана, взорвалась труба с газовым конденсатом, сообщает 9 декабря иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.
Завод «Парсиан» расположен на территории иранской провинции Фарс.
По предварительным данным, взрыв произошёл из-за экскаватора, который ударил своим ковшом по трубе для транспортировки газового конденсата.
Поврежденная труба была перекрыта спасательными службами. Жертв удалось избежать.
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