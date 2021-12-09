Тегеран, 9 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. На газоперерабатывающем заводе «Парсиан», расположенном в южной части Ирана, взорвалась труба с газовым конденсатом, сообщает 9 декабря иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Fiveflower Взрыв газа

Завод «Парсиан» расположен на территории иранской провинции Фарс.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за экскаватора, который ударил своим ковшом по трубе для транспортировки газового конденсата.

Поврежденная труба была перекрыта спасательными службами. Жертв удалось избежать.