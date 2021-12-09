На юге Ирана произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе «Парсиан»
Тегеран, 9 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. На газоперерабатывающем заводе «Парсиан», расположенном в южной части Ирана, взорвалась труба с газовым конденсатом, сообщает 9 декабря иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.
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Взрыв газа
Завод «Парсиан» расположен на территории иранской провинции Фарс.
По предварительным данным, взрыв произошёл из-за экскаватора, который ударил своим ковшом по трубе для транспортировки газового конденсата.
Поврежденная труба была перекрыта спасательными службами. Жертв удалось избежать.