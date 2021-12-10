10 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 12:02 — REGNUM Несчитаное количество керамических тигров, Дедов Морозов и Снегурочек пятигорского производства уже заполонили стеллажи сувенирных лавок Кавказских Минеральных Вод и не только. Ежегодно на протяжении более тридцати лет около 25 художников трудятся над образами причудливых керамических фигурок. Продукция пользуется спросом у курортников и по всей стране, поэтому объемы производства большие.

Сувенирная продукция из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сувенирная продукция из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия Александр Погожев © ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас на предприятии делают серию тигров. Сколько производят, не успевают считать. Как здесь говорят: «Выносим лопатами еще горяченькие!»

Оптовики скупают продукцию и развозят по Кавказским Минеральным Водам и по всей стране.

Заготовка на производстве сувенирной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа несложная, признаются художники, говорят, «если что-то уметь, то это не сложно, а если не уметь, то трудно и невыполнимо всё».

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Краски для керамики Александр Погожев © ИА REGNUM Заготовка на производстве сувенирной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Султанова Ника — главный художник. Работает на предприятии с 1997 года. Этому нигде не обучалась, пришла и научилась всему. Основная ее профессия — художник, но умеет и глазуровать, делать набивку, заливку и другое.

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Заготовка на производстве сувенирной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Роспись заготовки сувенирной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Художник показывает готовое изделие Александр Погожев © ИА REGNUM

«Технологический процесс изготовления игрушки занимает около 2 недель. Сначала игрушку рисуют на бумаге, затем делается модель — сначала из пластилина, потом из гипса, снимают форму, заливают ее, достают из формы заготовку, отдают ее художнику, после просушки попадает к глазуровщику, затирщику, далее — опять к художнику, который дотирает и расписывает, потом к печнику. А из печки лопатами по всей стране ровным слоем», — рассказывает Ника.

Цех для заливки форм Александр Погожев © ИА REGNUM

Заготовка в форме Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Изделия из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM

Пятигорская компании по производству сувенирной продукции из керамики работает с 1990 года и с тех пор ни разу не прекращала свою деятельность, каждый год радуя жителей России своими уникальными изделиями ручной работы.

Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодняя сувенирная продукция из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская Триумфальная арка Александр Погожев © ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики Александр Погожев © ИА REGNUM