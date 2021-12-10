Александр Погожев, 10 декабря 2021, 12:02 — REGNUM Несчитаное количество керамических тигров, Дедов Морозов и Снегурочек пятигорского производства уже заполонили стеллажи сувенирных лавок Кавказских Минеральных Вод и не только. Ежегодно на протяжении более тридцати лет около 25 художников трудятся над образами причудливых керамических фигурок. Продукция пользуется спросом у курортников и по всей стране, поэтому объемы производства большие.

Сувенирная продукция из керамики
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Сувенирная продукция из керамики
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас на предприятии делают серию тигров. Сколько производят, не успевают считать. Как здесь говорят: «Выносим лопатами еще горяченькие!»

Оптовики скупают продукцию и развозят по Кавказским Минеральным Водам и по всей стране.

Заготовка на производстве сувенирной продукции
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий расписывает заготовку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий расписывает заготовку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий расписывает заготовку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа несложная, признаются художники, говорят, «если что-то уметь, то это не сложно, а если не уметь, то трудно и невыполнимо всё».

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краски для керамики
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Краски для керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM

Султанова Ника — главный художник. Работает на предприятии с 1997 года. Этому нигде не обучалась, пришла и научилась всему. Основная ее профессия — художник, но умеет и глазуровать, делать набивку, заливку и другое.

Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Роспись заготовки сувенирной продукции
Роспись заготовки сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Художник показывает готовое изделие
Художник показывает готовое изделие
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Технологический процесс изготовления игрушки занимает около 2 недель. Сначала игрушку рисуют на бумаге, затем делается модель — сначала из пластилина, потом из гипса, снимают форму, заливают ее, достают из формы заготовку, отдают ее художнику, после просушки попадает к глазуровщику, затирщику, далее — опять к художнику, который дотирает и расписывает, потом к печнику. А из печки лопатами по всей стране ровным слоем», — рассказывает Ника.

Цех для заливки форм
Цех для заливки форм
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка в форме
Заготовка в форме
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий извлекает из формы заготовку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий дует в свежую заготовку, чтобы придать объем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий извлекает из формы заготовку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех для хранения форм с заготовками
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех для художников
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех для художников
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех для росписи изделий из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изделия из керамики
Изделия из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM

Пятигорская компании по производству сувенирной продукции из керамики работает с 1990 года и с тех пор ни разу не прекращала свою деятельность, каждый год радуя жителей России своими уникальными изделиями ручной работы.

Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодняя сувенирная продукция из керамики
Новогодняя сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставропольская Триумфальная арка
Сувенирная продукция из керамики
Ставропольская Триумфальная арка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики несет картинку, изготовленную на заказ
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики несет картинку, изготовленную на заказ
Александр Погожев © ИА REGNUM