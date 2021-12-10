Александр Погожев,
10 декабря 2021, 12:02 — REGNUM Несчитаное количество керамических тигров, Дедов Морозов и Снегурочек пятигорского производства уже заполонили стеллажи сувенирных лавок Кавказских Минеральных Вод и не только. Ежегодно на протяжении более тридцати лет около 25 художников трудятся над образами причудливых керамических фигурок. Продукция пользуется спросом у курортников и по всей стране, поэтому объемы производства большие.
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сейчас на предприятии делают серию тигров. Сколько производят, не успевают считать. Как здесь говорят: «Выносим лопатами еще горяченькие!»
Оптовики скупают продукцию и развозят по Кавказским Минеральным Водам и по всей стране.
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа несложная, признаются художники, говорят, «если что-то уметь, то это не сложно, а если не уметь, то трудно и невыполнимо всё».
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краски для керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Султанова Ника — главный художник. Работает на предприятии с 1997 года. Этому нигде не обучалась, пришла и научилась всему. Основная ее профессия — художник, но умеет и глазуровать, делать набивку, заливку и другое.
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Роспись заготовки сувенирной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Художник показывает готовое изделие
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Технологический процесс изготовления игрушки занимает около 2 недель. Сначала игрушку рисуют на бумаге, затем делается модель — сначала из пластилина, потом из гипса, снимают форму, заливают ее, достают из формы заготовку, отдают ее художнику, после просушки попадает к глазуровщику, затирщику, далее — опять к художнику, который дотирает и расписывает, потом к печнику. А из печки лопатами по всей стране ровным слоем», — рассказывает Ника.
Цех для заливки форм
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка в форме
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изделия из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пятигорская компании по производству сувенирной продукции из керамики работает с 1990 года и с тех пор ни разу не прекращала свою деятельность, каждый год радуя жителей России своими уникальными изделиями ручной работы.
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодняя сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставропольская Триумфальная арка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики несет картинку, изготовленную на заказ
Александр Погожев © ИА REGNUM