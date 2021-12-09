Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM После взятия под стражу бывшего совладельца интернет-ритейла «Юлмарт» Августа Мейера, помещения под домашний арест его супруги Инны, Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения генеральному директору компании «Биг Босс» Елене Стрельцовой. Она, так же, как и чета Мейер, проходит по делу о мошенничестве на сумму 2,4 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщили в обеденной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Генеральный директор «Биг Босс» Елена Стрельцова Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Московский районный суд до 7 февраля поместил под стражу Августа Мейера, которого обвинили в хищении 1,4 млрд рублей, выданных «Сбербанком» для развития «Юлмарта» незадолго до банкротства компании. Его супруга, по данным следствия, получила от банка 1 млрд рублей кредита на эти же цели, ее тоже обвинили в мошенничестве. Елена Стрельцова, которая была генеральным директором ООО «Биг Босс» — торговая сеть «Ряды», еще одного проекта от основателей «Юлмарта», также подозревается в мошенничестве. В сентябре 2020 года «Ряды» были закрыты.

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8 декабря 2021 года Стрельцова была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и в этот же день ей предъявлено обвинение. Как и чета Мейеров, она своей вины не признала. Бизнесвумен, как и ее защитник, возражала против домашнего ареста, с ходатайством о котором следствие вышло в суд. Суду обвиняемая пояснила, что уголовное дело расследуется на протяжении пяти лет, по всем повесткам к следователю она являлась, от явок не уклонялась.

«Просили учесть, что ее причастность подтверждается только косвенными показаниями потерпевших. Вместе с тем указали, что материалы дела не содержат документов, которые бы подтверждали доводы следствия о том, что обвиняемая может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление не свидетелей. Просили избрать запрет определённых действий», — уточнили в ОПС.

Несмотря на это, по решению суда до 7 февраля 2022 года Стрельцова будет находиться в заточении дома. Суд запретил ей покидать свою квартиру, использовать интернет и другие средства связи, а также общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

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