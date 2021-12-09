Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM В Свердловскую область будут увеличены поставки вакцины «Ковивак». Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков 9 декабря на брифинге.

Вакцина «КовиВак»

Covivac.ru

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Ранее область получила 2475 доз вакцины. Она быстро разошлась по медицинским учреждениям и ею прививают определённые категории граждан. Кому именно её поставить, решают медики. В то же время в обозримом будущем объём производства данного препарата вырастет, как и объёмы поставок.

«Хотя когда именно это произойдёт, я пока сказать не могу», — сказал чиновник. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе привили от ковида уже 51,5% населения.