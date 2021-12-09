Москва, , 19:22 — REGNUM За миротворческими инициативами Грузии по примирению Армении и Азербайджана не стоит ничего, кроме голого внешнеполитического пиара. Об этом заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Грузинский танец George Kvizhinadze

По мнению эксперта, Грузия просто пытается найти своё место в изменившемся Закавказье. Ситуация там стала хуже для неё. Грузия оказалась в окружении российских военных баз, расположенных в Абхазии, Южной Осетии, Армении, а теперь ещё и на территории де-юре Азербайджана, так как понятно, что российские миротворцы в зоне конфликта — де-факто военная база.

Имея конфликты на собственной территории, Грузия никаким посредником между Арменией и Азербайджаном быть не может, считает эксперт. Вес у неё в дипломатии, равно как и во всех остальных сферах, очень невысокий. Ничего, кроме функции транзита она предложить не в состоянии. Поэтому, по мнению эксперта, имеет место, с одной стороны, поиск своего места, а с другой — самопиар.

«Грузия хочет показать: «Мы ещё есть! Мы ещё можем что-то делать! И не стоит нас ещё сбрасывать со счетов!», — сказал эксперт.

Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».