Кабул, 9 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Афганский министр по делам беженцев Халил-ур-Рехман Хаккани, выступая в городе Шеберган, заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не позволит Афганистану снова стать мировым полигоном для испытаний оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В своем выступлении Хаккани, упомянув о «единстве и взаимоуважении» афганского народа, сказал, что сейчас страна нуждается в единстве более, чем когда-либо.

Министр по делам беженцев подчеркнул, что все люди должны внести свой вклад в восстановление Афганистана.

Соединенные Штаты Америки испытали свою самую большую неядерную бомбу, известную как «Мать бомб», в провинции Нангархар под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что подверглось осуждению со стороны многих афганцев.