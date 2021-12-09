Москва, , 18:52 — REGNUM Проект закона о принципах публичной власти в регионах расширяет полномочия властей субъектов РФ, а также помогает защитить граждан от бездельников-губернаторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы расширяем полномочия органов власти РФ, многие вопросы будут решаться в регионах, — отметил Володин. — Мы ориентируем всю систему на гражданина, а здесь повышаем ответственность губернаторов перед гражданами».

Спикер Госдумы напомнил о том, что было с властью в регионах в 90-е.

«Мы должны сделать выводы из этого, защитить от таких случайных людей в политике… Мы тут с вами единым фронтом против бездельников и разгильдяев. И их ставим на одну планку с коррупционерами. А здесь партийная принадлежность вообще не играет роли», — сказал Володин.

Говоря о номе законопроекта о сроках полномочий глав регионов, Володин призвал ценить качество губернаторов.

«И что касается, сколько сроков быть губернатором, все мы говорим каких достижений смогла добиться Белгородская область, если исходить из вашей логики, Савченко эффективный губернатор, два срока отработал — все. Иди дальше думай, где тебе себя реализовать, — рассуждает спикер Госдумы. — Шаймиев Минтимер Шарипович, результаты — эффективный руководитель. Также по вашей логике он не должен был на третий срок полномочий идти. Давайте ценить качество, они внутри региона сами пусть решают».

Госдума во втором чтении приняла законопроект об организации публичной власти в регионах. Как ожидается, третье чтение состоится 14 декабря.

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