Москва, , 18:51 — REGNUM Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа задержан в Москве по подозрению во взяточничестве, сообщает 9 декабря ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Взятка (сс) sajinka2

По утверждению агентства, задержание было произведено военными следователями.

С задержанным проводятся «оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения».

Официального подтверждения этой информации пока не было.

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