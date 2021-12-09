Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга поисковики передали генконсулу Израиля в Петербурге найденные личные вещи участника Великой Отечественной войны, красноармейца Семена Декмана, который погиб летом 1941 года в Карелии в боях с финскими оккупантами. Вещи солдата передадут его родственникам, живущим в Хайфе.

Евгений Самарин Личные вещи погибших бойцов

Церемония передачи личных вещей участниками поискового отряда «Альбатрос» прошла на Серафимовском кладбище в рамках Дня героев Отечества. На мероприятии также присутствовали заместитель главы администрации Приморского района Антон Александров, первый заместитель председателя городского Комитета по внешним связям Сергей Марков и Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ури Резник.

Останки бойца были найдены еще 12 лет назад в Карелии. Также вскоре были обнаружены личные вещи: подсумок, гильзы, медальон с запиской. Потребовалось время, чтобы установить личность красноармейца, а затем найти его родных. По данным экспертизы, бойца звали Семен Ефремович Декман. Он был призван на фронт в Приморский полк 3-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения, который формировался из добровольцев в июле 1941 года, и погиб спустя месяц.

Родственники бойца сейчас живут в Израиле. Его внук Марк Шандалов не смог приехать лично из-за пандемии. Посредником выступил генеральный консул государства Израиль в Петербурге Ури Резник, позднее он передаст вещи родственникам.