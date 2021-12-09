София, 9 декабря 2021, 18:46 — REGNUM Официальная София поддержит шаги официального Скопье по интеграции Северной Македонии в структуры Европейского союза. Об этом 9 декабря с трибуны Народного собрания (парламента) Болгарии заявил премьер-министр болгарского служебного правительства Стефан Янев, пишет софийская газета «Слово».
Таким образом Янев обнародовал решение правительства Болгарии от 8 декабря, согласно которому София подтвердила свою приверженность Декларации об ассоциации Северной Македонии и Албании в ЕС.
Напомним, отношения между Софией и Скопье остаются прохладными. Стороны имеют взаимные территориальные, экономические и исторические претензии.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии призвали ЕС вести переговоры с Албанией и Македонией раздельно