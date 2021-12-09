София, 9 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Официальная София поддержит шаги официального Скопье по интеграции Северной Македонии в структуры Европейского союза. Об этом 9 декабря с трибуны Народного собрания (парламента) Болгарии заявил премьер-министр болгарского служебного правительства Стефан Янев, пишет софийская газета «Слово».

ЕС

Янев "Наша позиция заключается в том, что Северная Македония и ряд стран Западно-Балканского региона заслуживают европейского будущего. На протяжении последних нескольких лет Болгария целенаправленно вносит свой вклад в евроинтеграцию Северной Македонии. Эта позиция не изменилась».

Таким образом Янев обнародовал решение правительства Болгарии от 8 декабря, согласно которому София подтвердила свою приверженность Декларации об ассоциации Северной Македонии и Албании в ЕС.

Напомним, отношения между Софией и Скопье остаются прохладными. Стороны имеют взаимные территориальные, экономические и исторические претензии.