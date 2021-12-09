Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM В Свердловской области некоторые вузы уже перешли на систему QR-кодов. Об этом заявил 9 декабря замгубернатора Павел Креков.

QR-код

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди таких он назвал Театральный институт. По его словам, в нём от COVID-19 привиты уже почти все студенты.

Чиновник добавил, что решения о переходе на такую систему не являются обязательными. Их принимают руководители вузов исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

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