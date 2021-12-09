Берлин, , 19:11 — REGNUM Расширение мобильной сети 5G в Германии набирает обороты. Согласно данным Федерального сетевого агентства, опубликованным 9 декабря, более половины территории страны уже покрыто новейшими технологиями мобильной связи. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

Однако есть различия между городскими и сельскими районами, в основном из-за того, что радиочастоты в диапазоне 3,6 ГГц, которые были проданы с аукциона в 2019 году и использовались исключительно для 5G, сначала будут применяться в городских районах. В свою очередь, полосы частот, используемые в сельской местности, имеют больший диапазон.

По данным сетевого агентства, 96% территории Германии в настоящее время обслуживается по крайней мере одним оператором мобильной сети с доминирующим стандартом мобильной сети 4G (LTE). С другой стороны, предыдущий стандарт UMTS (3G) практически утратил своё существование. По состоянию на конец октября 2021 года только 13% территории ФРГ покрыто сетью 3G.

Отключение сети UMTS не оказало негативного влияния на ситуацию с сетевым снабжением, пояснили в федеральном агентстве. Доля площади белых и серых пятен сокращается, составляя примерно 3,9% для белых и 6,8% для серых пятен.

Белые пятна — это области, в которых вообще нет мобильного широкополосного доступа. Только один сетевой оператор предлагает мобильный широкополосный доступ в серых зонах. Площадь мертвых зон без покрытия сотовой связью также немного уменьшилась и составляет около 0,4%.