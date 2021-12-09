Вашингтон, 9 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц обсудят во время переговоров 9 декабря варианты военной подготовки на случай, если переговоры с Ираном не разрешатся желаемым образом и лидеры США и Израиля потребуют уничтожить ядерные объекты Ирана. Об этом 9 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

James Emery Израиль и США

Переговоры Остина и Ганца последовали за брифингом 25 октября, во время которого Пентагон проинформировал Белый дом насчёт ряда военных опций, которые не позволят Ирану производить ядерное оружие, заявил источник.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби уточнил, что в ходе встречи Остин и Ганц намерены обсудить приверженность Вашингтона безопасности Израиля, а также свою обеспокоенность по поводу «ядерных провокаций» Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ма Чжаосю обменялся мнениями по венским ядерным переговорам с группой 4+1.