Берлин, , 19:21 — REGNUM Внешняя торговля Германии снова набирает обороты: по данным Федерального статистического управления в Висбадене, экспорт в октябре вырос на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% по сравнению с октябрём прошлого года. Об этом сообщает 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Отмечается, что текущий показатель также оказался на 3,8% выше докризисного уровня, несмотря на его снижение в августе и сентябре 2021 года.

По данным федерального ведомства, в октябре было экспортировано товаров на сумму 121,3 миллиарда евро, несмотря на постоянные проблемы с доставкой и трудности с первичным сырьем. Экспорт в ЕС вырос на 11,6%, а экспорт в третьи страны — на 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года.

Импорт также значительно увеличился в последнее время. В октябре было импортировано товаров на сумму 108,5 миллиарда евро, что на 5% выше прошлогоднего показателя. Большая часть импорта в октябре пришлась из Китая: из восточной страны было импортировано товаров на общую сумму 13,3 миллиарда евро.

Себастьян Дуллиен, директор Института макроэкономики и исследования делового цикла, заявил: «Данные внешней торговли указывают на то, что проблемы с цепочкой поставок в промышленности постепенно решаются».