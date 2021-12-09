Минск, 9 декабря 2021, 18:39 — REGNUM Польские инициаторы строительства стены на границе с Белоруссией, видимо, хотят нагреть руки на этом проекте, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TRT.
Он напомнил о разрушении Берлинской стены как о «победе демократии» — об этом в своё время кричали в Европе. Зато теперь ЕС хотят «огородить стеной в пять с половиной метров».
Он выразил надежду на то, что в Польше к власти когда-нибудь придут «более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов».
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