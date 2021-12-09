Минск, 9 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Польские инициаторы строительства стены на границе с Белоруссией, видимо, хотят нагреть руки на этом проекте, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TRT.

President.gov.by Александр Лукашенко

Лукашенко «Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около $1 млрд».

Он напомнил о разрушении Берлинской стены как о «победе демократии» — об этом в своё время кричали в Европе. Зато теперь ЕС хотят «огородить стеной в пять с половиной метров».

Лукашенко «Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея».

Он выразил надежду на то, что в Польше к власти когда-нибудь придут «более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов».