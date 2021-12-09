Берлин, , 19:29 — REGNUM Немецкая полиция в Северном Рейне-Вестфалии и Гессене пресекла деятельность банды, подозреваемой в торговле наркотиками по всей стране. Об этом сообщил 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Федеральная полиция сообщила об обысках и арестах в Оберхаузене, Медебахе, Хайнсберге, Люденшайде, Ботропе, Гельзенкирхене, Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), Корбахе (Гессен) и Штрассене (Люксембург).

«Следователи криминальной полиции Оберхаузена при поддержке властей нескольких федеральных земель и оперативных подразделений земель Северный Рейн-Вестфалия и Гессен провели обыски во множестве учреждений, на которые по постановлению суда выданы ордера на арест», — отмечается в докладе полиции Оберхаузена.

По полученным данным, в прокуратуре Дуйсбурга в настоящий момент ведется масштабное расследование. В соответствующих объектах следователи пытаются найти доказательства, которые должны еще раз подтвердить подозрения в отношении членов банды.