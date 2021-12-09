Берлин, , 18:47 — REGNUM В Германии лидер профсоюза Ver. di Франк Вернеке раскритиковал пенсионную программу нового правительства. Он считает, что запланированные изменения с повторным введением так называемого фактора «навёрстывания» с 2022 года были неправильным решением, сообщает 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Вернеке подверг критике тот факт, что пенсии, которых в любом случае не хватает на жизнь, постепенно урезают: «Мы не поддерживаем решение нового правительства и готовы вступить в политическую дискуссию. Между прочим, мы не одиноки в своём мнении».

Во время своего пребывания на посту федерального министра труда Олаф Шольц (SPD) ввел фактор навёрстывания на фоне финансового кризиса 2008 года, чтобы компенсировать пенсионные расходы.

Это гарантирует, что в случае падения заработной платы во время кризиса не придется сокращать и пенсии. Если заработная плата снова вырастет, фактор навёрстывания должен гарантировать, что сокращение пенсии будет компенсировано математическими методами.

«Большая коалиция» приостановила действие этого правила в 2018 году.