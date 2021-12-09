Берлин, , 18:43 — REGNUM Впервые за 21 год великая «Барселона» провалилась в предварительном раунде премьер-класса. При счете 0:3 в матче против мюнхенской «Баварии» у каталонцев не было шансов, сообщает 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Издание пишет о «крахе большого клуба», напоминая о крупных долгах «Барселоны», а также отмечая, что последний крупный титул был завоёван им два года назад.

Поражение от «Баварии» ознаменовало первый отборочный тур «Барсы» в Лиге чемпионов с сезона 2000/2001. В шести последних матчах было забито всего два гола, что предвещает фиаско для одного из крупнейших брендов мирового футбола.

Результат матча ошеломил фанатов «Барселоны» и привёл в восторг болельщиков «Баварии». Команда Бундеслиги в настоящий момент квалифицирована как победитель 1/8 финала.