Берлин, 9 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Новое правительство ФРГ вряд ли ещё находится у власти, когда ведутся публичные споры между СДПГ и «зелёными», пишет 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Речь в публикации идёт об инициативе нового федерального канцлера Олафа Шольца по вопросам внешней политики его правительства, которую он намерен формировать совместно с Анналеной Бербок, одним из руководителей партии «зелёных».

"Правительство работает единым фронтом в благо нашей страны, и мы с Анналеной Бербок также будем действовать вместе, в том числе в вопросах внешней политики», — заявил Шольц в интервью.

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютзених ранее заявил, что внешняя политика Германии контролируется «в Канцелярии». Депутат от «зелёных» Омид Нурипур, претендующий на председательство в партии, отверг эти утверждения.

«Такое сокращение полномочий министерства иностранных дел соответствует традиционной схеме «повар-официант». Мы должны строить доверие на основе коалиционного соглашения, а не возделывать палисадники», — написал он в Twitter.