Липецк, , 18:33 — REGNUM Жители Липецкой области смогут снова воспользоваться транспортными картами старого образца, чтобы израсходовать оставшиеся на них средства. С такой инициативой ранее выступил глава региона Игорь Артамонов, депутаты облсовета 9 декабря поддержали его предложение.

Липчанам по инициативе Игоря Артамонова вернули старые проездные Липецкаяобласть.рф

«Жители не должны терять свои средства, тем более по независящим от них причинам. Мы работали над оптимальным решением этого вопроса и теперь люди получили возможность использовать денежные средства на картах для оплаты проезда», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Система заработает уже 15 декабря. Первые три дня — в тестовом режиме. Пользоваться старыми картами жители региона смогут до 15 февраля 2022 года. Рассматривается возможность продления этого срока, если возникнет такая необходимость.

К оплате будут приниматься все карты, включая общегражданские (фиолетового цвета), в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. После того, как на карте старого образца закончатся средства, она станет неактивной. Пополнить её нельзя.