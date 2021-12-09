Липчанам по инициативе Игоря Артамонова вернули старые проездные
Липецк, 9 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Жители Липецкой области смогут снова воспользоваться транспортными картами старого образца, чтобы израсходовать оставшиеся на них средства. С такой инициативой ранее выступил глава региона Игорь Артамонов, депутаты облсовета 9 декабря поддержали его предложение.
Система заработает уже 15 декабря. Первые три дня — в тестовом режиме. Пользоваться старыми картами жители региона смогут до 15 февраля 2022 года. Рассматривается возможность продления этого срока, если возникнет такая необходимость.
К оплате будут приниматься все карты, включая общегражданские (фиолетового цвета), в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. После того, как на карте старого образца закончатся средства, она станет неактивной. Пополнить её нельзя.