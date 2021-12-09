Минск, , 18:33 — REGNUM Белорусский государственный пропагандистский медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» объявил цветок василька символом постсоветской республики. Об этом было заявлено в выпусках новостей гостелеканала «Беларусь 1», выходящих в эфир 9 декабря.

Беларусь — страна для жизни Иван Шилов © ИА REGNUM

В сюжетах о мероприятиях, посвящённых 130-летию со дня рождения литератора Максима Богдановича, было заявлено про «мастера слова, воспевшего родину василька в лирических строчках». Ведущая гостелеканала использовала в сообщении «трасянку» — аналог украинского «суржика», представляющего собой смесь слов литературного русского языка с диалектизмами.

Ранее белорусские чиновники и пропагандисты пытались изобрести некий привлекательный образ постсоветской республики — так появились «центр Европы», «сердце Европы», «душа Европы», «тихая гавань», «белорусская цивилизация», «Швейцария Восточной Европы», «клочок земли», «страна для жизни» и тому подобное.

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Нынешнее провозглашение Белоруссии родиной широко распространённого на континенте растения — новое слово в белорусской националистической мифологии, ставящее под сомнение достоверность древнегреческих мифов о происхождении цветка. В частности, белорусские «идеологи» покусились на древнегреческий миф о кентавре Хероне с горы Пелион, которому приписано исцеление цветком василька от укуса Лернейской гидры.

Василёк был известен эллинам за много веков до нашей эры — то есть примерно за тысячу лет до того, как племена славян заселили территорию нынешней Белоруссии. Его латинское название Centaurea ввёл в оборот Карл Линней в XVIII веке.

В начале XXI века цветок василька стал символом белорусских западнорусистов — продолжателей одноименного движения интеллектуалов позапрошлого века. В частности, вариацией на тему цветка стала символика белорусского проекта «Западная Русь». После этого плагиат символики западнорусистов осуществили чиновники из МИД Белоруссии, раскрасившие её в свои цвета и поместившие на выдуманное знамя министерства.

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