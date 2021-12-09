Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM В Свердловской области дети и подростки снова смогут посещать торговые центры без взрослых. Об этом 9 декабря заявил замгубернатора Павел Креков.

QR-код

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Он отметил, что систему QR-кодов отменять пока не планируют. При этом усилят проверки соблюдения масочного режима. Также власти обещают обеспечить контроль за соблюдением санитарной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, от COVID-19 привиты уже 51,5% свердловчан.

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