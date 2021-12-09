Липецк, 9 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. 9 декабря в России отмечается памятная дата — День героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с героями страны — теми, чье мужество отмечено высшими наградами. На приём были приглашены Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герои России Николай Шпитонков, Владимир Богодухов и Олег Сторожук.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов встретился с Героями Отечества

Они обсудили развитие патриотического воспитания детей и молодежи. Игорь Артамонов поздравил героев Отечества с праздником и поблагодарил их за мужество, служение Родине и активную жизненную позицию.

«Своим примером вы вдохновляете подрастающее поколение. Встречи со школьниками, рассказы о мужестве и любви к Родине играют огромное значение в воспитании, и вам отводится самая важная роль», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Олег Сторожук в 1988—1989 годах принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил более 20 боевых вылетов на бомбардировщике СУ-24. Он также участвовал в двух чеченских войнах, совершил свыше 100 боевых вылетов, принимал участие в ряде крупных российских и международных военных учений, в воздушных парадах над Красной площадью в Москве.

Юрий Чурилов с 1983 по 1989 годы командовал 311-м отдельным корабельным штурмовым авиаполком ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота, самолеты вертикального взлета которого базировались на тяжелых авианесущих крейсерах «Минск» и «Новороссийск». Был первым из строевых летчиков, освоивших взлет с коротким разбегом на Як-38.

Николай Шпитонков удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение боевых задач в ходе конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Награду он получил во время официальной церемонии в Кремле.

Владимир Богодухов принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участвовал Афганской войне, в Первой и Второй чеченских войнах. Штурман 4-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС имени В. П. Чкалова подполковник Богодухов принял участие в вооружённом конфликте в Южной Осетии. В боевом вылете 11 августа 2008 года западнее Цхинвали самолёт СУ-24М был сбит ракетой наземного зенитного комплекса. Экипаж в составе командира Сторожука и штурмана подполковника Богодухова катапультировался и был эвакуирован российским вертолётом.

С Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно. Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года.