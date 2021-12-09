Москва, 9 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Слова начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова о намерении пресекать любые провокации украинских властей по силовому решению в Донбассе, не являются угрозой, заявил 9 декабря журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Andrew Butko «Освободителям Донбасса»

По его словам, этот сигнал многие поняли «по-своему».

"Каждый этот сигнал понимает по-своему, воспринимает, я надеюсь, правильно. Здесь нет никакой угрозы», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил военным атташе иностранных государств, что любые силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться.