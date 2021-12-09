Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 привиты уже 2 229 234 человека. Об этом заявил журналистам замгубернатора региона Павел Креков.

Вакцина «Спутник V»

Цитата из вмдео на YouTube

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Это уже 51,5% населения. К концу 2021 года власти надеются достичь показателя в 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе от ковида скончались уже 8724 человека.

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