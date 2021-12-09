Бухарест, 9 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Официальный Бухарест поддерживает идею введения очередных санкций против России, однако настаивает на том, чтобы эти ограничения применялись исключительно в рамках международного права. Об этом 8 декабря в интервью телеканалу Digi24 заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По словам министра, Россия не угрожает стабильности и безопасности румынского государства, и Бухарест не рассматривает Москву в качестве даже потенциального противника.

Ауреску «Именно поэтому мы выступаем только за те санкционные меры, которые не приведут к политической и экономической дестабилизации любой из сторон».

В то же время, по словам Ауреску, в рамках своего членства в НАТО Румыния планирует добиваться укрепления восточных границ структуры.

Ауреску «Этого требует ситуация на Украине в частности и наращивание Москвой военной мощи в целом».

Заявление Ауреску прозвучало после возвращения главы румынского МИД из Риги, где он принимал участие в саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО. На форуме в столице Латвии, помимо прочего, обсуждался вопрос усиления военного присутствия США в Румынии.