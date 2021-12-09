Липецк, 9 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Инициатива руководителя Липецкой области Игоря Артамонова о повышении заработной платы бюджетникам получила одобрение депутатов регионального парламента на сессии 9 декабря.

Липецкаяобласть.рф По инициативе Артамонова липецким бюджетникам поднимут зарплаты

Предполагается индексация должностных окладов всех категорий работников бюджетной сферы на 6% с 1 января 2022 года. В общей сложности на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе компенсационных и стимулирующих выплат, в областном бюджете предусмотрено дополнительно 2,1 млрд рублей. Зарплаты вырастут у 100 тысяч бюджетников региона.

«Абсолютно всех категорий бюджетников нашего региона должно коснуться это повышение. Рост заработной платы был и остаётся одним из важнейших приоритетов в нашей работе по повышению качества жизни населения», — отметил Игорь Артамонов.

Оплата труда врачей в 2022 году по-прежнему будет равна двукратному размеру среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области — 69 848 рублей, в 2023 году — 74 038 рублей, в 2024 году — 78 480 рублей.

Средний и младший медицинский персонал, мастера профессионального образования, работники культуры и социальных служб будут получать зарплату на уровне среднемесячного трудового дохода по области — 34 924 рубля, 37 019 рублей — в 2023 году, 39 240 рублей — в 2024 году. Средняя зарплата учителей с учётом вознаграждения за классное руководство в 2022 году достигнет 38 731 рубля, 41 054 рублей — в 2023 году, 43 517 рублей — в 2024 году.

В целях сокращения кадрового дефицита в сфере образования с 1 января 2022 года планируется установление единовременной социальной выплаты в размере 120 тысяч рублей молодым специалистам, впервые трудоустроившимся в общеобразовательные организации.