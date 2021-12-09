Вашингтон, 9 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось до рекордно низкого уровня за последние 52 года, что указывает на восстановление экономики США после пандемии, передаёт 9 декабря Reuters.

Pixabay.com Рост экономики

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за последнюю неделю сократились на 43 тысячи и составило 184 тысячи.

Число заявок на пособие по безработице в США сокращается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.

Ранее число новых заявок упало до самого низкого уровня с 1969 года. Количество обращений сократилось до 199 тысяч за неделю, закончившуюся 20 ноября.