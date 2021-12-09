Лондон, 9 декабря 2021, 18:16 — REGNUM Британия намерена отстаивать принципы демократии за рубежом, заявил 9 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон на «саммите за демократию». Британцы, отметил он, помогают странам в борьбе за права человека.
Он пояснил, что поддержка демократии ведётся через укрепление партнёрских отношений в сфере торговли, безопасности и экономики.
Он добавил, что британцы оказывают помощь в создании «экологичной зелёной инфраструктуры» развивающимся странам. Также Британия осуществляет там «прозрачные проекты». Помогает Лондон другим странам также и в борьбе с коррупцией.
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