Лондон, , 18:16 — REGNUM Британия намерена отстаивать принципы демократии за рубежом, заявил 9 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон на «саммите за демократию». Британцы, отметил он, помогают странам в борьбе за права человека.

Экология. Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что поддержка демократии ведётся через укрепление партнёрских отношений в сфере торговли, безопасности и экономики.

Джонсон «Вместе со своими друзьями Соединённое Королевство стремится гарантировать, что новейшие технологии будут создаваться с учётом необходимости защищать общие для нас ценности свободы и открытости».

Он добавил, что британцы оказывают помощь в создании «экологичной зелёной инфраструктуры» развивающимся странам. Также Британия осуществляет там «прозрачные проекты». Помогает Лондон другим странам также и в борьбе с коррупцией.

Джонсон «Мы также примем новые законы, чтобы защитить наши демократические процессы и институты от тех, кто хотел бы причинить нам вред».

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