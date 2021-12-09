Мурманск, 9 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Депутаты Мурманской областной думы приняли законопроект об увеличении размера единовременной выплаты медикам, приезжающим работать в Заполярье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Studyinrussia.ru Индийские студенты-медики

Размер выплаты для врачей увеличится с 500 тысяч до 1 млн рублей, среднему персоналу — до 500 тысяч вместо 300 тысяч рублей. Увеличение коснется тех медиков, кто заключит контракты после 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионы России будет направлено порядка 69 млрд рублей на выплаты медицинским работникам.