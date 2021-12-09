Москва, , 18:04 — REGNUM Отношения России с США могут быть доведены до критической ситуации, не уступающей Карибскому кризису 1962 года, хотя ещё есть время договориться о нерасширении НАТО, заявил 9 декабря журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, такой кризис станет дипломатическим провалом, но он случится, если всё будет продолжаться так, как идёт.

«Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что Россия стала для Запада раздражающим фактором, так как защищает свои интересы.

«Есть группа стран, которая считает по причинам, не заслуживающим в настоящее время отдельного разбора, что Россия «слишком много себе позволяет». А «позволяет» Россия только то, что она надежным образом защищает свои интересы, делает это комплексно, уверенно в своих силах и превращается в такой раздражающий фактор, потому что раньше привычка была другая с западной стороны о том, что такое Россия, как она себя ведет», — пояснил он.

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