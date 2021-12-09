Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. На заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга безымянный сад на Костромском проспекте предложили назвать Вишнёвым. Результатами работы комиссии 9 декабря поделилась пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сквер

Безымянный сад, находящийся недалеко от дома № 20 по Костромскому проспекту, Топонимическая комиссия предложила именовать Вишнёвым. Инициаторами этого названия стали местные жители, которые недавно высадили на его территории яблоки и вишни.

Помимо сада на заседании комиссии свои названия получили и другие городские объекты. Так в честь приближающегося 300-летия российской прокуратуры и юбилея Петра I безымянный сквер на пересечении Тверской улицы и Кавалергардской было решено переименовать в сквер Ягужинского — в честь сподвижника Петра Великого П.И. Ягужинского, первого в русской истории генерал-прокурора.

Также на Васильевском острове появится сквер Леонарда Эйлера — в честь известного математика. Недалеко от сквера находится математико-механический факультет Санкт-Петербургского университета. А в честь российского актёра Андрея Мягкова назовут сквер рядом с Ивановской улицей, в одном из домов которой будущий актёр когда-то жил.