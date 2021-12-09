Минск, , 17:59 — REGNUM В столице соседней Литвы имя военного преступника периода Великой Отечественной войны присвоено одной из площадей. Власти постсоветской прибалтийской республики проигнорировали свои международные обязательства и возмущение не только литовской, но и зарубежной общественности.

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«В Литве переписывают историю, прославляя одного из «зеленых братьев» — участника массового уничтожения евреев. В Вильнюсе одна из площадей отныне носит имя Юозаса Лукши. Он, в частности, известен тем, что лично отрубил голову одной из жертв и пообещал такую же судьбу всем представителям «неполноценных» народов. Протестами еврейских организаций по этому поводу муниципальные власти пренебрегли и заявили: в качестве героя Лукша заслужил, чтобы площадь носила его имя, но поскольку он убийца, площадь ему выделили на окраине», — сообщает белорусская «Белтелерадиокомпания».

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«Городские власти в Вильнюсе решили почтить память нациста, убивавшего евреев в годы нацистской оккупации. Более того, они назвали свои действия компромиссом», — сообщает издание baltnews.lt.

На кощунственное прославление гитлеровского холуя, убийцы, террориста и шпиона западных разведок отреагировали не только литовские и зарубежные СМИ, но и еврейские общественные объединения. В героизируемом убийце они видят соучастника массового жестокого убийства еврее — знаменитого Каунасского погрома 25−29 июня 1941 года, а также других преступлений. Современные литовские ревизионисты видят в Лукше только хорошее и официоз постсоветской прибалтийской республики находится на их стороне.

Ранее парламент Литвы проголосовал за объявление 2021 года Годом «лесного брата» Юозаса Лукши по кличке «Даумантас» — военного преступника и бандита, застреленного своими подельниками при выполнении задания западных спецслужб в Литовской ССР. В отличие от Йонаса Норейки и других прославляемых литовскими ревизионистами бандитов и гитлеровских холуёв, Юозас Лукша не предстал перед судом за свои многочисленные кровавые преступления.