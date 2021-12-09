Москва, , 17:59 — REGNUM Отток инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2021 года увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцев. Такие данные приводятся в опубликованном 9 декабря обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ноябре иностранные инвесторы, как и месяцем ранее, сократили свои вложения в ОФЗ. Сокращение на 106 млрд рублей в два раза превышает отток нерезидентов в октябре», — говорится в материале.

Отмечается, что наибольшие объёмы продаж пришлись на 23 и 26 ноября, когда было объявлено о переназначении Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы США и появлении нового штамма коронавируса, который «вызвал глобальный уход от рисков».

В целом же объём размещений ОФЗ оказался сопоставим с предыдущим месяцем — 61,3 млрд рублей в ноябре после 57 млрд рублей в октябре. При этом усиление волатильности ставок оказало негативное влияние на активность Минфина, в результате чего за месяц состоялось только два аукционных дня.