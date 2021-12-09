Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге новогодней ёлки возле здания новостного агентства Fox News в центре Манхэттена, освобождён без залога. Об этом 9 декабря сообщают местные СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вся в огнях

Подозреваемый в поджоге 49-летний Крейг Таманаха был замечен выходящим из здания уголовного суда Манхэттена накануне вечером.

«Я этого не делал», — заявил Таманаха журналистам у здания.

Как передавало ИА REGNUM, в США утром 8 декабря мужчина был арестован по подозрению в поджоге большой рождественской ёлки возле штаб-квартиры Fox News в Манхэттене. Охранники Fox News вызвали полицию после полуночи, увидев человека, забравшегося на елку. Пожарные вовремя потушили огонь и в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщалось, что на украшение 15-метровой ёлки у рабочих ушло более 20 часов.