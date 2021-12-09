Мурманск, , 17:55 — REGNUM Спортивный тренер из Мурманска стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в развращении несовершеннолетней.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома, жертвой преступных действий стала 13-летняя воспитанница тренера.

«Следователями произведены обыски по месту жительства мужчины и в помещениях спортивной школы, допрашиваются потерпевшая и свидетели, произведен осмотр переписки потерпевшей и обвиняемого. Последний отрицает факт совершения развратных действий в отношении малолетней», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу архангельского минобра суд признал виновным в развращении школьниц и приговорил к пяти годам колонии.