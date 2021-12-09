Донецк, , 17:53 — REGNUM Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон оказался в обстреливаемой ВСУ зоне, сообщил 9 декабря журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Обстрел вёлся боевиками целенаправленно.

Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

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Накануне, 8 декабря, обстрел украинские боевики вели по району села Безыменное, применяя при этом гранатомёты. С Этерингтоном вместе находились его коллеги.

Басурин «Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей».

Напомним, за сутки 8 декабря украинские боевики дважды обстреляли территорию ДНР: они вели атаку по району посёлка Широкая Балка на западе Горловки и по району Безыменного на юге республики. Выпущен 31 боеприпас калибра более 12,7 мм.

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