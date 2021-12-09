Москва, , 17:51 — REGNUM «Героизацию сомнительных личностей», несущих «деструктивные идейные посылы», необходимо прекратить. С таким запросом обратились депутаты Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев и Олег Матвейчев к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В запросе, в частности говорится о рэпере Алишере Моргенштерне и тикток-блогере Дане Милохине. Парламентарии пишут, что, по мнению их избирателей, эти персонажи шоу-бизнеса деструктивно влияют на российскую молодежь, мешая «проводить воспитательную работу среди подрастающего поколения, сбивая моральные и нравственные ориентиры».

Между тем крупные рекламодатели, отмечают депутаты Госдумы, популяризируют и используют представленных личностей. Так, маркетинговая служба «Альфа-банка» запустила рекламные кампании, для продвижения которых привлекла сначала рэпера Моргенштерна, а потом и блогера Милохина.

Хамзаев и Матвейчев уверены, что Моргенштерн и Милохин «навязывают образ жизни в качестве приемлемой нормы, в том числе пропаганду наркотиков и нетрадиционной сексуальной ориентации, причем делается это в ущерб позитивной повестке положительных героев, образ которых соответствует стандартам патриотического воспитания, а также охраны традиционных ценностей».

«В погоне за деньгами владельцы банка привлекают этих личностей, которые просто уничтожают психику нашей молодежи. Ведь в этих песнях все время идет речь о наркотиках. Завуалировано, используя разный сленг. И если старшее поколение не все понимает, о чем, речь, то школьники быстро считывают скрытые смыслы. И привлекать подобных товарищей — это, конечно, безобразие!», — заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — SHOW» на YouTube

По мнению депутатов, пропаганда асоциального образа жизни ведется намеренно, при этом школьникам и студентам не демонстрируют успехи талантливых молодых ученых, лауреатов музыкальных конкурсов, победы олимпийских чемпионов и других достойных представителей разных профессий, которые должны быть реальными достойными примерами для подрастающего поколения.

В завершении письма представители «Единой России» попросили главу Следственного комитета РФ обратить пристальное внимание на происходящее и проверить на соответствие российскому законодательству маркетинговую деятельность «Альфа-банка» с целью прекращения финансовой поддержки «вредных и опасных для будущих поколений россиян образцов для подражания».