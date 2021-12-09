Псков, 9 декабря 2021, 17:50 — REGNUM Военно-транспортный самолёт ВКС России с 10 десантниками на борту после отказа двигателя был спасён грамотными действиями пилотировавшего его лётчика, сообщает 9 декабря пресс-служба Минобороны России.
Инцидент случился в Псковской области на аэродроме Кресты.
В ходе плановых учебно-тренировочных полётов с десантированием у одного из самолётов, который набрал высоту чуть более ста метров, отказал двигатель.
На борту самолёта были десять десантников и три члена экипажа.
Командир экипажа старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку и произвел вынужденную посадку вне аэродрома.
Никто из находившихся на борту самолёта людей не пострадал.
Кроме того, благодаря действиям лётчика самолёт также избежал повреждений.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами намерен представить старшего лейтенанта Максима Кабакова к награде.
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