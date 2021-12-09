Псков, 9 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Самолет с десантниками на борту экстренно сел в поле под Псковом. Об этом 9 декабря сообщает «Интерфакс».

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Самолет приземлился вне аэродрома 9 декабря. На борту находились десять десантников и три члена экипажа.

«Лётчик ВКС России спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку», — говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской области базируется 76 гвардейская дивизия Воздушно-десантных войск.