Москва, 9 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В случае введения анонсируемых в отношении России санкций серьезные проблемы будут ждать сам Запад. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Эксперт усомнился, что эти санкции будут иметь фатальные последствия для России. В качестве обоснования он привел Иран, который уже много лет живет под санкциями, которые американские власти грозятся ввести в отношении России.

«Какими бы санкции не были, Иран уже под этими санкциями, и ничего себе живет. Если такие санкции будут введены, а это санкции на финансовый сектор, то что тогда будет с теми долгами, которые Россия и российские компании когда-то брали у Запада? Если вдруг это затронет энергетику, то какие цены будут на глобальном уровне. Если будет перекрыта торговля России и Европы, то что это значит для экономки Европы? Это будет такой удар по и без того очень шаткой финансово-экономической системе, что это будет начало большого кризиса. И Джо Байден это понимает. И самое главное, это понимают люди, которые стоят за Байденом. Это крупнейшие фонды, крупнейшие банки, им этого совсем не надо», — сказал Безруков.