Мадрид, 9 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 36-летний центральный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич может остаться в мадридском клубе до 30 июня 2023 года. Руководство «сливочных» в ближайшее время предложит возрастному игроку подписать новое однолетнее соглашение до конца следующего сезона.

Светлана Бекетова Лука Модрич

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в семнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. За 10 лет в мадридском клубе футболист сыграл в 227-ми матчах внутреннего чемпионата, в которых набрал 68 (20+48) очков по системе гол+пас. В составе «сливочных» хорватский полузащитник стал четырехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА.