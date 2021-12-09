Минск, , 17:48 — REGNUM Огромные очереди из грузовиков выстроились с белорусских участков границы с государствами Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба погранкомитета Белоруссии.

Выезда из Белоруссии ждут более 4,5 тыс фур — преимущественно на границе с Литвой. На границе с Латвией проблем нет.

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По данным белорусских пограничников, за минувшие сутки через погранпереход «Каменный Лог» в литовский «Мядиникай» удалось проехать «всего 188 из 500 фур, что составляет 37% от пропускной способности погранперехода». В пункте пропуска «Видзы» скопилось 270 большегрузных автомобилей, в «Котловке» — 420, в «Каменном Логе» — 630, в «Бенякони» — 400, в «Привалке» — 250.

«На границе с Польшей также фиксируется скопление грузовиков. После закрытия пункта пропуска «Кузница Белостоцкая» на пути следования в Польшу осталось два функционирующих погранперехода. В этой связи общая пропускная способность снизилась на четверть», — сообщили белорусские пограничники.

По их информации, перед пунктом пропуска «Берестовица» выезда ждут 660 большегрузов и ещё 900 — в «Козловичах».