Таллин, , 17:46 — REGNUM Парламент Эстонии утвердил закон, который изменит порядок назначения алиментов на несовершеннолетних детей. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Евро Kārlis Dambrāns

Согласно закону, базовая сумма для назначения алиментов составит 200 евро. Она будет индексироваться к 1 апреля каждого нового года. К этой сумме будет ежегодно добавляться 3% от средней брутто-зарплаты за прошлый год.

Отмечается, что до сих пор минимальный размер алиментов составлял половину минимальной месячной зарплаты (294 евро). Эта сумма теперь будет заменена на более справедливый и гибкий порядок расчета алиментов.

Так, при расчете алиментов будут учитываться также государственные пособия на ребенка и пособия многодетным семьям, за счет чего уменьшится сумма алиментов, выплачиваемая родителем.

Закон не изменит действующие решения суда или соглашения. Будут установлено переходное положение, согласно которому алименты, привязанные к размеру минимальной заработной платы, будут заморожены на текущем уровне и не будут расти с увеличением размера минимальной заработной платы.